Fiorentina, occhi in casa Udinese per la difesa

un' ora fa



Niente da fare per Arthur Theate, il belga dopo gli interessamenti mostrati dalla Fiorentina ha scelto l'Arabia e non tornerà in Italia. Una decisione che ha dunque spinto la società viola a virare su altri profili per un reparto che avrà bisogno di parecchi rinforzi come quello della difesa. Ecco dunque che gli occhi di Pradè e Goretti si sono fermati in casa Udinese e soprattutto su Jaka Bijol.



INTERESSE - A scriverne questa mattina è La Nazione che spiega come la Fiorentina sia alla ricerca di un difensore di esperienza e qualità e lo sloveno fa proprio al caso dei viola. I dirigenti gigliati lo stanno seguendo attentamente nella sua avventura agli europei e a breve potrebbero contattare l'Udinese per chiedere l'eventuale fattibilità dell'operazione. Bijol costa oggi 15 milioni di euro ma secondo il quotidiano la richiesta si può abbassare.