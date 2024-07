Pasqual non ha dubbi: "Con Palladino potremmo rivedere la Fiorentina di Sousa"

AFP/Getty Images

L'ex capitano della Fiorentinaè intervenuto ai microfoni de la Gazzetta dello Sport dove ha detto la sua su cosa aspettarsi da palladino sulla panchina Viola. Per Pasqual la squadra gigliata potrebbe fare un vero e proprio salto di qualità partendo da una delle squadre più belle che si siano viste in riva all'Arno in tempi recenti: la Fiorentina di Paulo Sousa:- "Paulo Sousa chiedeva a Kalinic di stazionare fra i due difensori, senza fare neanche troppo movimento così impegnava i centrali mentre gli altri, a turno Ilicic, Bernardeschi o coloro che di volta in volta agivano alle spalle della punta, si accentravano o si allargavano (sull’esterno di destra o sinistra) per dare ampiezza alla manovra. Conosco bene Nico Gonzalez, è un top player che determina e può giocare trequartista di destra a piede invertito, ma anche in altre posizioni. È intelligente e fondamentale. In quella Fiorentina si abbassava uno degli esterni a destra o a sinistra e gli altri si posizionavano a tre a centrocampo e i due sulla trequarti si mettevano larghi sulle fasce oppure dentro al campo in un 4-3-3 o 4-3-2-1."

- "In fase di non possesso la squadra di Sousa dal 3-4-2-1 diventava una sorta di 4-4-1-1 grazie all’abbassamento di Pasqual a sinistra e allo spostamento verso destra di tutta la linea difensiva (Roncaglia, Gonzalo, Astori) con Roncaglia (o Tomovic a seconda delle scelte) che da centrale diventava terzino permettendo al centrocampista di destra (Bernardeschi o Blasczcykowski) di rimanere alto, in linea con gli altri centrocampisti. Movimento che Milenkovic, Quarta e Ranieri (già uomini chiave nelle verticalizzazioni) dovranno fare nella Fiorentina di Palladino, con Dodo che rimarrà sulla linea di centrocampo mentre Parisi o Biraghi si abbasseranno sulla sinistra"