Fiorentina, Palladino vuole Bondo. Doccia fredda per il talento argentino Fernandez

Daniele Longo

un' ora fa



Nasce la nuova Fiorentina di Raffaele Palladino secondo le idee tattiche del tecnico campano. Nei primi colloqui con la dirigenza l’ex Monza ha avanzato una richiesta ben precisa: Warren Bondo, centrocampista classe 2003 che lui stesso ha valorizzato nella scorsa stagione. Nei prossimi giorni il neo direttore sportivo viola Roberto Goretti incontrerà l’entourage del giocatore per provare a imbastire una trattativa con il Monza: Adriano Galliani valuta il suo gioiellino 10 milioni di euro.



FERNANDEZ SI ALLONTANA - La Fiorentina nelle scorse settimane aveva avviato dei contatti anche con gli agenti di Ezequiel ‘Equi’ Fernández, volante classe 2001 del Boca Juniors. L’addio di Nicolás Burdisso ha però raffreddato la pista perché proprio l’ex direttore sportivo stava portando avanti la trattativa per un talento che ora è in trattativa avanzata con il Porto come anticipato dal giornalista di TycSport German Garcia Grova. Il club portoghese potrebbe presto pagare la clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro per Fernández.