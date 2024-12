Violamania: vittoria fondamentale in un momento tremendo. Fiorentina, ora non porti limiti

GETTY

La Fiorentina riparte esattamente là dove aveva lasciato, con una vittoria, l'ottava di fila in campionato, che certifica come la viola sia una candidata ultra credibile a recitare un ruolo da assoluta protagonista fino alla fine del campionato. Sono 31 i punti in campionato, che potrebbero diventare uno o tre in più in base a come dovesse andare la sfida con l'Inter, interrotta per il malore occorso al povero Edoardo Bove. Già, in una settimana surreale in cui la squadra ha dovuto affrontare una situazione terremotantecontro un Cagliari battagliero che vive un ottimo momento di forma.

Proprio per questo motivo, nonostante la differenza di valori sia evidente, la vittoria che la Fiorentina ha trovato quest'oggi ha un valore notevolissimo. E testimonia che dietro una rosa che gioca un calcio coriaceo e pragmatico c'è ancheE scene come quella di Cataldi che dopo il gran gol lo dedica all'amico Bove riconcilia con il calcio.La Fiorentina inizia con tre punti trenta giorni che le regaleranno scontri diretti contro Bologna Juventus e Napoli. Alla fine di questo tour de force avremo qualche risposta in più su quelle che possano essere le reali ambizioni della Fiorentina. Di certo la FiorentinaE se vince anche in momenti delicati come questo le avversarie devono iniziare ad avere paura...