La Fiorentina, si legge oggi su La Nazione, aveva in mente di muoversi per Sensi sulla base di un prestito con riscatto obbligatorio nella stagione successiva, ma l'Inter lo valuta circa 15 milioni di euro, e ancora non ci sono state mosse concrete. Il giocatore è tenuto molto in considerazione da Mister Inzaghi, quindi servirà una proposta convincente.