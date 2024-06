Getty Images

Enzo Raiola ce lo ha svelato in esclusiva nonostante il contratto in scadenza, ha buonissime possibilità di restare alla Fiorentina nonostante il contratto in scadenza. Autore di una stagione da 8 gol e 4 assist, l'ex Atalanta è stato uno dei trascinatori della squadra viola nel corso della stagione e, nonostante l'ottimismo predicato dal procuratore, non sono mancati nel corso della stagione momenti di tensione. Adesso però, è il momento di sedersi al tavolo e cercare un accordo per rinnovare il contratto dell'ex Atalanta.- Secondo quanto riferiscono i colleghi di Sky, domani le parti si incontreranno per definire il futuro del centrocampista di San Severino Marche. In caso di fumata bianca, l'annuncio potrebbe arrivare a strettissimo giro di posta per quello che per la Fiorentina sarebbe un vero e proprio rinforzo pe rla prossima stagione.