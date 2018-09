Il giocatore della Fiorentina Riccardo Sottil ha parlato ai microfoni di Sky prima della gara contro la SPAL: "L’esordio? Emozionante, specie per me che ho 19 anni. Deve essere un punto di partenza, non di arrivo. Figli d’arte? Avere consigli giusti da casa può essere un vantaggio. Quella di oggi è una partita importante, cercheremo di vincere. Che giocatore sono? Mi piace l’uno contro uno, sono veloce, ma devo migliorare in tanti aspetti, seguo i consigli del mister ogni settimana per migliorarmi. Però ho i piedi migliori di mio padre