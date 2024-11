Fiorentina, parla lo scopritore di Kean: "Ora resti umile. Vi dico cosa gli è mancato fino ad oggi"

2024 Getty Images

, tecnico che ha lanciatonei suoi primi passi calcistici all'Asti è intervenuto ai microfoni di firenzeviola.it dove ha parlato dello straordinario momento dell'attaccante viola: "È un po' quello che ho sempre pensato: a Moise mancava un ambiente che gli desse quella fiducia che gli sta dando la Fiorentina. Le qualità le ha e quindi la fiducia poi lui la ripaga. Al di là dei gol, che sono il suo compito, ma anche la partecipazione alla manovra anche difensiva fa capire come sta il ragazzo. È stato il ragazzo più giovane a esordire in A, tutti vedevano le sue qualità ma gli mancava oltre alla fiducia anche un po' di testa, probabilmente è anche maturato e questo è un bene per chi può servirsi delle sue prestazioni".

- "Ora deve continuare cosìnel suo pensiero anche perché questo è il motivo per cui sta facendo bene. Lo vedo cambiato in tante cose e mi fa veramente piacere vederlo così, meno indolente anche. Torniamo anche al discorso di poter giocare sempre, perché nelle squadre in cui ha giocato aveva compagni di un livello incredibile, al PSG come alla Juve. Ha sempre avuto difficoltà ad avere continuità ma oggi mi sembra un giocatore imprescindibile per questa Fiorentina. Sa fare tutto. Oggi mi sembra un giocatore completo".