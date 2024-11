Fiorentina su Gloukh per gennaio. Il Salisburgo fissa il prezzo

APA/AFP via Getty Images

Non solo il vice Kean, la Fiorentina potrebbe decidere di fare un investimento piuttosto importante a gennaio anche in un'altra zona dell'attacco. A darne notizia sono i colleghi di firenzeviola.it che spiegano il board gigliato abbia tutta l'intenzione di investire su un esterno d'attacco nel corso della prossima finestra invernale. Pradè e Goretti, in questo senso, sarebbero sulle tracce di, calciatore israeliano del Red Bull Salisburgo.- Classe 2004, Gloukh è un'ala sinistra di rapidità e talento sotto contratto con la squadra austriaca fino al 2027. La Fiorentina starebbe valutando il colpo per gennaio per rinforzare la corsia e stanno studiando l'offerta giusta per strapparlo al Salisburgo. Secondo il portale, il ragazzo potrebbe partire pe runa cifra vicina ai 15 milioni di euro ma su di lui la concorrenza non manca.

- Gloukh accetterebbe volentieri di misurarsi in un campionato più blasonato e si trasferirebbe volentieri anche nella sessione di gennaio. Tuttavia, su di lui c'è anche l'Aston Villa che lo sta osservando da diverso tempo.