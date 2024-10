Getty Images

Fiorentina-The New Saints 2-0: il tabellino

Fiorentina-The New Saints 2-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 65’ Adli, 68’ Kean



Assist:



Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode (58’ Dodò), Moreno, Biraghi, Parisi; Adli (82’ Cataldi), Mandragora (45’+1 Richardson); Ikonè, Beltran (58’ Kean), Sottil (58’ Gudmundsson); Kouame. All. Palladino





The New Saints (4-3-3): Roberts; Daniels, Davies, Bodenham, Redmond (82’ Brobbel); Daniel, Williams, Clark (66’ McManus), Smith; Wilson (82’ Cieslewicz), Bradley (61’ Marshall), Holden. All. Harrison



Arbitro: Gishamer



Ammoniti: 56’ Williams, 87’ Kouame



Espulsi: