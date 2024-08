Getty Images

Fiorentina, tutto fatto per la cessione in Francia di Nzola. Cifre e dettagli

47 minuti fa



Non è stata fortunatissima l'esperienza alla Fiorentina per Mbala Nzola. Arrivato in viola con l'uniforme del fedelissimo di Vincenzo Italiano. L'attaccante l'angolano ha fatto molta fatica ad inserirsi negli schemi gigliati e anche lo stesso Raffaele Palladino ha immediatamente chiarito che il ragazzo non fa parte del progetto tecnico viola. Motivi, questi, che hanno spinto la società gigliata a cercare una nuova sistemazione per lui. E nelle ultime ore è arrivata la fumata bianca.





IN FRANCIA - Nzola era ricercato anche da diverse squadre in Serie A ma la Fiorentina ha trovato un'intesa per il suo trasferimento in Francia, scrivono i colleghi di Violanews. Per lui sono pronte ad aprirsi le porte del Lens, che accoglierà Nzola in prestito oneroso da un milione con diritto di riscatto fissato a 9.