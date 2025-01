Fiorentina, ufficiale: Folorunsho dal Napoli

invernale. Dopo l'arrivo del difensore argentino Nicolas Valentini dal Boca Juniors già programmato dalla scorsa estate, il club viola ha annunciato l'ingaggio del centrocampista Michael, che questa mattina ha effettuato le visite mediche presso la clinica Villa Stuart di Roma.- ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Michael Folorunsho dall’ SSC Napoli.

Folorunsho, nato a Roma il 7 febbraio del 1998, in carriera ha indossato anche le maglie della Reggina, del Pordenone e del Bari. Nella stagione scorsa, con la maglia dell’Hellas Verona, ha collezionato 34 presenze in Serie A mettendo a segno 5 reti ed è stato convocato dalla Nazionale italiana per gli Europei in Germania.Il nuovo calciatore viola indosserà la maglia numero 90.