Napoli, Billing arrivato a Villa Stuart per le visite mediche VIDEO

Paolo D'Angelo

21 minuti fa



Il Napoli mette a segno un altro colpo in questa sessione invernale di calciomercato. Dopo gli arrivi di Scuffet dal Cagliari e Hasa dal Lecce, gli azzurri hanno accolto Philip Billing, centrocampista danese di origini nigeriane che si trasferisce nel club partenopeo sulla base di un prestito con diritto di riscatto a circa 10 milioni di euro.



Intorno alle 9 di oggi sabato 11 gennaio, il classe 1996 è giunto a Villa Stuart per svolgere le visite mediche e ottenere l'idoneità sportiva. Il centrocampista arriva dal Bournemouth per sostituire Folorunsho, che si è trasferito alla Fiorentina.