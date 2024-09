Diogo Leite poteva giocare in Serie A: il doppio retroscena su Milan e Fiorentina

(considerando l'arrivo del brasiliano Emerson Royal a destra, ndr). Tra i vari profili sondati dai rossoneri per rafforzare il proprio reparto arretrato nel corso della sessione di mercato appena conclusa, uno di quelli che più ha attirato l'attenzione di Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic è stato- Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, prima che i rossoneri decidessero di affondare il colpo su Strahinja Pavlović,, rivelatosi nel corso dell'ultima stagioneNumeri che a gennaio hanno attirato su di lui perfino le attenzioni del Real Madrid, mentre a fine stagione un tentativo è stato fatto dal Red Bull Lipsia. Con la maglia della formazione tedesca, Diogo Leite ha raccolto complessivamente 82 presenze, con una rete all'attivo.- Ma il Milan non è stato l'unico club nostrano ad interessarsi di recente al 25enne di Porto., una cifra ritenuta eccessiva dai viola che hanno poi preferito puntare sull'argentino classe 2003 Matias Moreno, prelevato dal Belgrano per circa 5 milioni di euro più bonus.