Firoentina, Duncan al passo d'addio. Ma il sostituto è un pupillo di Palladino

La Fiorentina è al lavoro per una vera e propria rivoluzione della rosa che andrà in scena nel corso dell'estate che sta arrivando. Un reparto in particolare vedrà diversi volti nuovi avvicendarsi al Viola Park nei mesi estivi: stiamo parlando del centrocampo.- Oltre alle partenze, ormai quasi certificate di Gaetano Castrovilli e Giacomo Bonaventura, ancheè pronto a dire addio ai colori gigliati arrivato alla naturale scadenza del proprio contratto. Come si può leggere su Violanews, il ghanese ha ricevuto offerte dall'Arabia e dal Qatar ed è probabile una sua partenza verso quei lidi, chiaramente a parametro zero. Tuttavia, i viola sono già pronti a sostituirlo

- Il nome buono, in questo senso, sembrerebbe essere quello dicentrocampista del Monza che ha ben figurato proprio sotto la gestione di Raffaele Palladino.