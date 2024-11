Arda Güler ed Endrick chiusi al Real Madrid: chi può prenderli a gennaio

Il fascino del Realha un richiamo pressoché irresistibile per qualsiasi calciatore, ma trovare spazio con i blancos non è mai semplice e a volte si rivela anzi una missione quasi impossibile per i giovani. Sta succedendo anche a due prodigi comeDue colpi voluti fortemente dal presidentee da tutto il mondo madridista, strappati alla concorrenza a suon di milioni:complessivi per il turco classe 2005 extra parte fissa, bonus e commissioni; circaper il brasiliano classe 2006 acquistato nel dicembre 2022 dalma lasciato in prestito al Brasile fino al compimento dei 18 anni (luglio 2024). Nessuno dei due però riesce a imporsi agli ordini di, complice l'abbondanza di qualità in un reparto offensivo che in estate ha accolto anche un'altra stella assoluta come. E allora il mercato torna a farsi sentire, le pretendenti si fanno avanti e il Real inizia a valutare la possibilità di cambiare qualcosa a gennaio.

- I numeri di Güler dal suo arrivo a Madrid d'altronde sono schiaccianti: si è visto quasi più in nazionale che con il club. Nella Turchia è un punto fermo e lo ha dimostrato anche nelle ultime uscite in UEFA Nations League, ma persinoha sottolineato che sarebbe importante per il 19enne trovare più continuità di impiego al Real. Difficile dargli torto guardando il bilancio di Güler in Spagna:; una tendenza confermata da questa prima parte di stagione, con. Un ambientamento complicato e spazi intasati per il giovane gioiello turco.

- E' arrivato da meno tempo Endrick, ma anche il giovane attaccante brasiliano non riesce a imporsi e i(una sola da titolare, contro il Lille in Champions League) ne sono un chiaro manifesto. Eppure l'avventura era iniziata nel migliore dei modi: pochi minuti per segnare il primo gol all'esordio in Liga contro il Valladolid e anche per trovare la prima rete al debutto in Champions. Un cammino che per certi versi, l'altra metà rispetto a Endrick di quella che per molti può diventare la nuova Rivalità - con la R maiuscola - del massimo campionato spagnolo. E del quale potrebbe seguire l'esempio: Vitor Roque ha lasciato i blaugrana per trovare uno step intermedio di crescita ed è passato in prestito al Betis, con il quale sta convincendo in questa prima parte di stagione.

- Arda Güler ed Endrick non trovano spazio,La scorsa estate i blancos non hanno voluto neanche ascoltare eventuali offerte per i due, convinti che potessero diventare risorse preziose agli ordini di Ancelotti., i giovani talenti hanno bisogno di tempo e l'idea è stata quella di aspettarli. Ma ora? Il rischio è quello di rallentare il percorso di crescita dei due under 20 e così, assicurano i media spagnoli, iniziano ad aprirsi spiragli di cessione. Difficilmente a titolo definitivo per la volontà di non perdere il controllo sui loro cartellini forti anche per i lunghi contratti che legano i due al Real, fino al 2029 per il turco e fino al 2030 per il brasiliano, ma. E chi può puntare a ingaggiarli?

- Le pretendenti non mancano e nelle ultime settimane sono diversi i nomi usciti. Qualcuno anche in maniera energica, basti pensare che per Güler si era addirittura fantasticato su un accordo già raggiunto tra Real e: nulla di vero, non una notizia di mercato ma l'attacco di un hacker al profilo X inglese del club bianconero, che ha poi smentito il tutto ( LEGGI QUI ). Non è comunque una novità l'interesse dell'Italia e della Serie A per l'ex Fenerbahce, seguito a lungo dalgià prima del trasferimento a Madrid e ancora dopo la prima stagione tra alti e bassi, e più recentemente anche dal. Attenzione però anche alla Premier League e in particolare all', che fiuta la possibilità di ripetere l'operazione che ha portato Martin Ødegaard a Londra. Anche il norvegese non era riuscito a imporsi con i blancos, si è rilanciato con un prestito alla Real Sociedad e poi acquistato dai Gunners, di cui è diventato un pilastro.