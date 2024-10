Getty Images

Foggia, tre tifosi morti in un incidente a Potenza: indagato l’autista del mezzo, padre di una delle vittime

42 minuti fa



Tre morti e sette feriti, di cui due gravi. È il tragico bilancio dell’incidente avvenuto domenica sera sulla strada statale Potenza-Melfi in cui hanno perso la vita tre giovani tifosi del Foggia: Gaetano Gentile, 21 anni, Samuele Del Grande, 13 anni e Michele Biccari, 17 anni che avevano seguito allo stadio “Alfredo Viviani” la partita Potenza-Foggia, ed erano a bordo di un minivan che si è scontrato frontalmente con un’altra vettura.



INDAGATO L'AUTISTA - Sono in corso indagini da parte della Procura di Potenza per stabilire la dinamica dell’incidente, dove è rimasto coinvolto anche un autobus su cui viaggiavano altri tifosi foggiani. La Procura della Repubblica di Potenza ha iscritto nel registro degli indagati, con l’accusa di omicidio stradale colposo, l’uomo alla guida dell’auto nella quale viaggiavano i tre tifosi del Foggia. Si tratta del padre di una delle tre vittime, sui cui cadaveri è stata disposta l’autopsia.