Foggia, UFFICIALE: colpo in difesa, preso un ex Juve

36 minuti fa



Il Foggia ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Giulio Parodi che si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2026 con opzione di rinnovo.



Questo il comunicato: "Parodi, difensore classe 1997 nato a Bari, cresce calcisticamente nelle giovanili della Juventus. Nel 2016 fa il suo esordio tra i professionisti con la maglia del Pordenone. Nella stagione 2020/21 approda alla Pro Vercelli, mentre l'anno successivo va in prestito alla Fermana per poi fare ritorno a Vercelli. Nella sua carriera ha totalizzato 162 presenze e 4 reti". Queste le sue prime parole: “Ho sentito parlare molto del calore e della passione dei tifosi foggiani, e non vedo l’ora di scendere in campo per dare il massimo e contribuire ad aiutare la squadra”.