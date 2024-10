Fonseca, Ibra e il "nodo" Jimenez: il vice Theo che l'allenatore non vede

Getty Images

Adesso o mai più. Senza Theo Hernandez squalificato per le prossime due giornata di campionato dopo il rosso rimediato nel finale della sconfitta di Firenze,non ha giocato nemmeno un minuto in prima squadra. Proprio lui che in estate era stto annunciato così da Zlatan Ibrahimovic : "Il vice di Theo sarà Jimenez". Non è della stessa idea Paulo Fonseca, col quale non ha mai visto il campo: tre panchine con Inter, Lecce e Fiorentina; otto presenze con il Milan Futuro, e due gol arrivati in Coppa Italia Serie C.

- Fino a oggi la seconda squadra è stata la dimensione di Jimenez, nonostante la "benedizione" di Ibra per il quale sarebbe l'alternativa perfetta a Hernandez.: l'ex Verona ha giocato da terzino sinistro sia nel precampionato che nel pareggio in trasferta contro la Lazio; Jimenez salirà stabilmente in prima squadra, ma per l'allenatore è più indietro nelle gerarchie. Un'altra opzione può essere Bartesaghi (altro 2005), che ha scontato la squalifica presa per l'espulsione contro il Lecce.

- La gestione di Alex Jimenez è un fattore che evidenzia la. Un segnale era arrivato già a metà agosto, quando alla vigilia di Milan-Torino Fonseca aveva parlato di mercato chiuso e Ibra gli aveva risposto così in occasione della presentazione di Fofana: "L'allenatore fa l'allenatore, la società fa il resto. Il mercato chiude quando lo dico io". Pochi giorni dopo arriverà Abraham, in cambio di Saelemaekers che l'allenatore apprezzava. Un botta e risposta a distanza che precede altri episodi e l'idea diversa che i due anni su Alex Jimenez. Lo spagnolo ha voglia di dimostrare il suo valore, Zlatan spinge per farlo giocare e Fonseca prova Terracciano. A oggi, il vice Theo è lui.