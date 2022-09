Gianluca Frabotta, nuovo acquisto del Frosinone, ha rilasciato un'intervista a TuttoFrosinone.com: "Sono qui perché ho tanta voglia di dimostrare quello che valgo, questa secondo me è la squadra giusta per i miei obiettivi. Per trovare continuità, per ritrovare il campo e fare bene. Ho tanta voglia di riscattarmi della passata stagione, quindi questa grande voglia di riscatto la metterò in campo”. Il terzino di proprietà della Juventus ha aggiunto: "Lo scorso anno ho passato un periodo difficile che mi ha tenuto tanto tempo fuori dal campo".