AFP via Getty Images

Labatte l'3-1 a San Siro e si prende la testa del gruppo 2 di Lega A, accede così ai quarti di finale della UEFA Nations League da testa di serie. Al termine della partita, il commissario tecnico dei Bleusè intervenuto alla Rai: le sue dichiarazioni.- "Sapevamo che era complicato. L'Italia era in forma, vincere qui 3-1 è un risultato che ci permette di recuperare il primo posto. Penso sia meritato perché abbiamo fatto cose buonissime. La partita di andata ci è servita per non commettere gli stessi errori. Anche se più giovane, questa Italia ha qualità".

- "Ci voleva un po' di tutto. La disposizione con i tre attaccanti è stata decisiva per difendere bene e creare difficoltà all'Italia a livello tattico, la mia squadra ha risposto alla grande. Ho fatto scelte sui calci piazzati studiando le posizioni. Nel gioco l'Italia ha dimostrato di essere una squadra di qualità. Ho cambiato tanti giocatori. Queste partite erano ossigeno per la Francia, servivano a questo. La vittoria di stasera è un grande momento per i miei ragazzi".- "Nessuno potrà farmi perdere la mia tranquillità. Non abbiamo vinto la partita con Israele, che ha poi battuto il Belgio stasera. E' sempre così, anche se la Francia è da un bel po' di anni sempre lassù. Grazie a me? Un po', ma soprattutto grazie ai giocatori. Sono ct da dodici anni, per forza c'è gente un po' stufa di vedere la mia faccia o di sentirmi parlare (ride, ndr). Quello che c'è all'esterno non conta, conta quello che c'è all'interno con i miei giocatori. Ora sono più giovani e c'è da accompagnarli un po' di più: hanno la qualità e su questa qualità si può lavorare".