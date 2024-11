AFP via Getty Images

Francia, Maignan: "Volevamo la rivincita, la parata su Kean..."

29 minuti fa



Mike Maignan, portiere della Francia e del Milan, parla ai microfoni della tv francese TF1 dopo la vittoria della nazionale francese per 3-1 a San Siro contro l'Italia: "La parata su Kean nel finale? Non so se ho salvato la squadra, la partita era quasi finita. Ma è bello. Mi piace fare parate, quando è decisivo, quando è importante per la squadra".



Sulla partita: "Non c'era niente di meglio della vittoria stasera, volevamo una rivincita. Era una partita per l'orgoglio, dopo la sconfitta in casa a settembre".



E infine: "Abbiamo messo tutto, sappiamo cosa dobbiamo fare quando giochiamo insieme, per la fiducia che dobbiamo avere è molto importante quando giochiamo come una squadra in questa maniera - riporta TMW -. Quando ci impegniamo ad aiutarci a vicenda, possiamo fare grandi cose. Poi sono prestazioni che devono essere ripetute, è degno della squadra francese".