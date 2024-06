Getty Images

Frattesi: "Ho dovuto bloccare mia sorella Chiara". Colpa della Juventus...

44 minuti fa

Il giocatore dell'Inter, Davide Frattesi, ha parlato della sua prima stagione in nerazzurro e della prossima avventura con la maglia della Nazionale, con la quale si giocherà gli Europei in Germania. Tra le dichiarazioni a La Repubblica, sono diventate virali quelle riguardanti la sorella, Chiara, e i suoi festeggiamenti per la vittoria della Juve in Coppa Italia (la ragazza aveva allora una relazione con il giocatore bianconero McKennie).



LA SCELTA - "L’ho bloccata su tutti i social per quattro giorni. Ci prendiamo in giro. Che sia così esposta non mi dà noia. Ognuno ha la sua vita, non si può mettere nessuno sotto una campana di vetro", ha detto, scherzando.