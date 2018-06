La trattativa Malcom è tutt’altro che semplice, nonostante gli ottimi rapporti tra Inter e Bordeaux e la volontà del calciatore brasiliano, che a Milano si trasferirebbe molto volentieri. Le difficoltà più ardue sono quelle legate agli alti costi che l’operazione prevede. Oltre 40 milioni di euro, questa la somma necessaria per iniziare a parlare di Malcom, lo sa bene Ausilio che pochi giorni fa si è seduto al tavolo delle trattative.



L’Inter ci prova a tenere alto il pressing sul calciatore ma almeno al momento non si è ancora sbilanciata con il Bordeaux. L’offerta fatta pervenire al club francese è quella di un prestito con diritto, che però non ha riscaldato la dirigenza transalpina, forte anche dell’interesse delle big di Premier sul loro calciatore. Alla finestra ci sono Chelsea e Manchester United in quello che sta diventando anche un gioco di sponde dal punto di vista mediatico, dato che da quelle parti sono convinti che a giorni arriverà la fumata bianca tra Malcom e l’Inter.



Da Corso Vittorio Emanuele invece c’è molta più cautela nel trattare l’argomento, forse anche perché c’è prima l’Uefa da accontentare con circa 40 milioni in plusvalenze da reperire sul mercato delle uscite. E probabilmente anche per questo il primo approccio col Bordeaux è stato decisamente soft, con quella richiesta di prestito che non sembra destinata a decollare nel breve tempo.