Il tecnico del Frosinone Marco Baroni presenta in conferenza stampa la sfida con la Lazio: "La Lazio ha grandi capacità anche nel recupero delle energie ed, inoltre, vanta una rosa importante grazie alla quale può permettersi anche qualche cambio rispetto allo schieramento classico. Non guardo in casa dei biancocelesti, altrimenti dovrei parlare di una gara impossibile da affrontare. Guardo in casa nostra, dovremo complicare la gara dei biancocelesti provando a mettere in campo una prestazione di grande spessore con coraggio, voglia e gioco.Ci servirà grande compattezza, dovremo esser bravi a gestire il pallone perché la Lazio è una squadra che sta attraversando un buon momento, è una formazione in fiducia e, per questo motivo, ci servirà una prova molto importante. Ci aspettano gare proibitive, nelle quali però dovremo rilanciare le nostre ambizioni: sfideremo quattro squadre importantissime, la prima è la Lazio. Noi ci siamo preparati al meglio e proveremo a mettere in difficoltà i biancocelesti. Stiamo cercando delle certezze che sono necessarie in un campionato come quello di Serie A, in futuro potremmo cambiare qualcosa, ma la Lazio non è l’avversario migliore per apportare delle variazioni".