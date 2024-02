Frosinone, Di Francesco: 'Kaio Jorge è cresciuto. Un peccato non vincere in trasferta'

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato così nel pre partita a Sky Sport: "È un peccato non vincere in trasferta, le prestazioni sono sempre state di un certo livello. Rimbocchiamoci le maniche e pensiamo sempre alla partita dopo. Cercheremo di dare il massimo per raggiungere il nostro obiettivo. Kaio Jorge è cresciuto, è disponibile, quando è arrivato di allenava un giorno sì e l'altro no per i problemi che aveva. Conta però quanto un giocatore è disponibile".