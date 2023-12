In vista del match contro la Juventus, l'allenatore del Frosinone Eusebioha parlato in conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni:- "Noi. Al di là di essere alla vigilia di Natale noi siamo concentratissimi e stiamo lavorando per domani.. vedo grande entusiasmo ma non dobbiamo dimenticarci quello che ci ha contraddistinto finora, ovvero l'umiltà e la voglia".- ". Che giochi dall'inizio è difficile dunque questa catena è difficile da ipotizzare domani dal primo minuto".- ". Chiesa sicuramente è un giocatore importante.che è molto bravo a giocare tra le linee. Siamo pronti a tutto, stiamo preparando la gara in base alle caratteristiche dei nostri calciatori".- "Contro il Napoli giocavamo contro una difesa a due quindi abbiamo cambiato modulo per favorire le caratteristiche di Cheddira e Caso.. Voglio che la mia squadra porti avanti i principi di gioco più che il modulo".- ". Non so se giocheranno tutti e tre o magari due però sicuramente avranno voglia di giocare e io vorrei essere loro. La devono considerare quasi una partita come le altre. Non l'ho caricata più di tanto,contro un allenatore di peso.. Ben venga che domani lo stadio sia pieno anche se mi sono arrivate tantissime richieste perchè arriva la Juve".- ". Oyono, Mazzitelli e Reinier anche non ci saranno oltre Okoli squalificato. Davanti abbiamo abbondanza, Cuni ha recuperato".- "Sono. Come ho detto l'altra sera ora conta solo far bene per il Frosinone. Attraverso questo percorso possono ambire a giocare poi nella Juve. Il calcio cambia in poco tempo, non devono accontentarsi ma ambire sempre a qualcosa di più. A maggio manca ancora tanto".- ". A Lecce c'è stato un errore di Stefano. Mi viene di chiedere quando costruendo dal basso abbiamo costruito azioni pericolose come contro il Genoa. Secondo me porta dei vantaggi".- ". Per lui domani sarà difficile far gol ma in generale. Sui calci piazzati loro sono pericolosi con tanti calciatori che sanno far male ma ci siamo preparati".- ". Quello che ci contraddistingue è la schiettezza e il dialogo con i calciatori. Lui vede il calcio in una maniera diversa ma io dico meno male altrimenti sarebbe noioso se tutti fossimo uguali".