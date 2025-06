Kolarov dall'Inter all'Inter. Allenatore, ct e dirigente: cos'ha fatto negli ultimi anni. E quelle dimissioni a Pisa...

AFP via Getty Images

Dopo una lunga ricerca. Il serbo sarà. I due ex nerazzurri ed ex terzini formeranno quindi una coppia inedita e avranno in mano il progetto tecnico del club finalista di Champions League. L'ex Roma e Lazio è stato riportato alla Pinetina dopo che nei giorni scorsi l'Inter aveva valutato anche Giovanni, Waltere Luca. Si tratta infatti di un ritorno poiché, da giocatore, aveva concluso la sua carriera proprio all'Inter con cui ha giocato 10 volte tra il 2020 e il 2022 e vinto una Serie A, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, allenato da Antonio

Classe ‘85, Kolarov ricopriva dallo scorso ottobre il ruolo di c, ruolo che ora lascerà per intraprendere questa nuova avventura. Il suo percorso, una volta appesi al chiodo gli scarpini, è stato particolarmente. Anzitutto, nel 2023 ottiene l'abilitazione comea Coverciano. Un paio di mesi dopo, è il giugno 2023, arriva la prima chiamata. Diventa infatti, ruolo dal quale però si smarca poco più di un mese dopo. Nel luglio seguente decide diQuesto momento segna una svolta nella sua carriera.insieme a Cescdove consegue ilDa qui quindi risponde alla chiamata della sua federazione che gli consegna le chiavi dellaper portarla fino all'Europeo casalingo del 2027.

E non è neanche la prima volta che negli ultimi mesi la sua strada si rintreccia con quella dell'Inter. Kolarov e, soprattutto suo fratello, erano stati coinvolti infatti nella trattativa che avrebbe dovuto portare Lazarall'Inter dall'Udinese. Il giocatore serbo, molto vicino all'ex giocatore, aveva anche svoltocon i nerazzurri, prima che la trattativa fallisse e che il calciatore facesse ritorno in Friuli. Il fratello del nuovo vice-allenatore dell'Inter fece damentre Kolarov stesso si interessò ovviamente alla contrattazione. Ora, dopo 2 anni da quelle visite, l'Inter riabbraccia Kolarov e in lui trova un professionista preparato e con unDirigente, ct, allenatore, spalla di Chivu: sarà anche lui al centro del nuovo corso nerazzurro.