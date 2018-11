Moreno Longo, allenatore del Frosinone, parla in conferenza stampa in vista del match contro il Parma di domani: "C'è da lavorare sulla continuità, sarebbe troppo importante uscire da Parma con una prestazione e con un ottimo risultato. Non dobbiamo far ripartire il Parma, loro lavorano sul tuo errore per sfruttare poi Gervinho e Siligardi".



SULLA FORMAZIONE - "Molinaro è rientrato, Beghetto ha fatto bene contro la Spal. Ci teniamo questo dubbio. Maiello ha recuperato, ma vediamo se inserire uno di maggior dinamismo come Gori".