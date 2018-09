Moreno Longo, allenatore del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria: "Non esistono partite facili, la Sampdoria è una squadra forte, costruita per raggiungere obiettivi importanti. Giocheremo per vincere, tre punti sarebbero fondamentali. È un ottimo collettivo, poi ci sono i singoli come Quagliarella che in qualsiasi momento possono risolvere la partita. Formazione? Valuteremo Cassata e Hallfredsson, che hanno giocato con le nazionali e sono rientrati per ultimi, deciderò domani. Ciofani e Campbell sono recuperati, ma partiranno dalla panchina, sono tutti a disposizione, tranne Paganini e Dionisi, oltre a Gori".