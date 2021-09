Il Milan non ci sta. Ed è pronto a farsi sentire ai quartieri alti. Dopo aver usato, a margine dell'evento "​Restore the Music Milan”, parole ironiche su quanto successo martedì sera al Meazza ("Avevo invitato gli arbitri a essere qui oggi, ma non li vedo"), Gordon Singer, figlio di Paul numero uno del Fondo Elliott, ha dato mandato ai legali rossoneri di inviare una protesta formale alla Uefa per la direzione di gara dell'arbitro Cakir durante Milan-Atletico Madrid.



TANTI SOLDI - Il club si sente penalizzato e lo ribadirà a chi comanda il calcio europeo, ​per evitare che certe spiacevoli situazioni possano verificarsi nuovamente in futuro. In ballo, infatti, non ci sono soli gli obiettivi sportivi, ma anche i traguardi economici: ​perché dai risultati dipende il cammino in Champions League, e con esso la somma degli introiti. Di fatto i soldi di una potenziale promozione agli ottavi di finale, ma anche quelli che porta ogni singolo punto guadagnato nella fase a gironi. Perdere sul campo fa parte del gioco, ma l'arbitro di turno deve essere all'altezza.