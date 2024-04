Furlani: 'Non saremo timidi sul mercato. Zirkzee è da Milan? Lo avete visto...'

Ilnon sarà timido sul mercato, parola di. I rossoneri affrontano laa San Siro nell'andata dei quarti di finale di, una partita importante per il futuro anche delle due panchine, quella die quella diPoco prima dell'inizio della partita, l'amministratore delegato del Milanè intervenuto a Sky Sport e ha toccato vari temi, a partire dalla sfida: "Le notti d'Europa che conquistano il Milan? Il Milan si diverte molto a fare le partite europee. Grande entusiasmo e bellissima atmosfera, come al solito i nostri tifosi sono grandiosi. Ci aspettiamo una bella partita".

- Giornata ricca di impegni a Milano per Gerry Cardinale, a San Siro per assistere alla gara: "Gerry è molto entusiasta - spiega Furlani -, sempre molto impegnato con noi per guardare al presente e al futuro, crescere e fare bene".- I risultati del presente influiranno sulle scelte del futuro? Furlani commenta: "Noi ci focalizziamo sul presente, abbiamo una partita importante stasera e vogliamo chiudere bene la stagione. Il presente è il futuro, concentriamoci sui nostri ragazzi".- Futuro vuol dire anche calciomercato e l'amministratore delegato rossonero parla così delle prossime mosse: "L'anno scorso abbiamo fatto tanti cambiamenti, quest'estate sarà sicuramente diverso. Godiamoci i giocatori di oggi.. Noi tutti gli anni dobbiamo fare una squadra competitivi per cercare di vincere. Non ci riesci tutti gli anni, ma ci proviamo l'anno seguente".

- Tra gli obiettivi per l'estate c'è un nuovo centravanti eè uno dei nomi più caldi in orbita rossonera. Furlani nicchia: "(ride, ndr)".- Furlani è poi intervenuto anche su Rai 1, soffermandosi su quanto sia cambiato il Milan con il ritorno di: "Tanto. Zlatan porta tanto. È stato un campione in campo e sta facendo vedere che sarà un campione fuori dal campo. Siamo contentissimi di averlo, darà tanto".