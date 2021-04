Il futuro dell'Inter potrebbe essere a stelle e strisce. Come già avvenuto per Milan, Roma, Parma, Fiorentina e Spezia - il Bologna è ha la proprietà made in Canada -, anche per il club nerazzurro si fa largo l'ipotesi di una nuova proprietà americana.Secondo quanto appreso da MF-Milano Finanza da più fonti finanziarie, starebbe infattiDel resto, Oltreoceano questi veicoli d'investimento furoreggiano: solo nel primo trimestre ne sono stati promossi 297 per una dotazione di 97 miliardi di dollari.​Le SPAC, Special Purpose Acquisition Companies, sono dei veicoli, privi di attività operative, che vengono costituiti da un team di promotori, gli Sponsor, per raccogliere capitali sul mercato attraverso la quotazione in borsa.​, benché l'investimento nel calcio italiano non sia al momento così redditizio. Se il fondo Elliott in pochi anni ha già raggiunto un'esposizione di oltre 650 milioni, il club presieduto da Steven Zhang, saldamente in testa nel campionato di Serie A, sta vivendo stagioni complicate dal punto di vista della gestione del business. Complice la pandemia, la società aveva archiviato l'esercizio fiscale 2019-2020 con una perdita di 102,4 milioni, mentre i primi sei mesi del 2020-2021 si sono chiusi, a fine dicembre, con un disavanzo di 62,7 milioni: una cifra quasi doppia rispetto ai -32,7 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente. Sui conti pesa in particolare l'elevato monte ingaggi della rosa.​Nel frattempo si studia l'emissione di un nuovo bond da circa 250 milioni di euro. Il resto del bond verrebbe invece utilizzata per l'assalto al 31% del capitale in mano a Lion Rock Capital.in vista delle novità societarie attese entro giugno.