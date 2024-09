Galli: "De Zerbi sarebbe venuto di corsa al Milan, ha l'animo rossonero"

31 minuti fa



L’ex difensore del Milan, Filippo Galli, ha parlato di Roberto De Zerbi, uno dei nomi accostati in estate alla panchina dei rossoneri che poi hanno puntato su Paulo Fonseca. Intervistato da La Fiera del Calcio, queste le sue parole sull'attuale allenatore del Marsiglia.



IL RETROSCENA - “De Zerbi voleva venire al Milan, sarebbe venuto di corsa. Mi fece vedere la foto di quando era rossonero. Quando gli si parla, si sente l’animo rossonero, quello che qualcuno definisce milanismo, però poi le cose sono andate in maniera diversa. Quando sono andato a trovarlo nel suo ufficio a Marsiglia aveva appena finito l’allenamento, ma era già totalmente immerso nella nuova realtà. Lui ha una grande capacità di saper coinvolgere tutti, dai giocatori allo staff, ma anche le persone che sono attorno a lui e vivono per il club. È chiaro, il Marsiglia ha sempre una sua identità, ma il passaggio di Roberto, che spero possa essere il più lungo possibile, lascerà sicuramente qualcosa e costruirà un certo tipo di identità calcistica se non altro“.