Gian Piero Gasperini, da sette anni allenatore dell'Atalanta, ha rivelato ieri nel corso di un'intervista a Radio Serie A, un retroscena sul suo passato risalente ad oltre dieci anni fa: "Quando ero ancora al Genoa, c’è stato un momento in cui sono stato vicino alla panchina della Juventus. Erano altri dirigenti, non ho più avuto contatti diretti con i bianconeri. Io sono sempre stato impegnato e sotto contratto, sia col Genoa sia con l’Atalanta; quindi, non mi sono mai trovato nella condizione di essere libero di poter andare in qualche altra società. A Bergamo sto bene, siamo arrivati a giocare la Champions, non ho bisogno di andare da altre parti".