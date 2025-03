Gasperini via dall'Atalanta a giugno: ora è "da Inter"

Di certo non c'è nulla, ma i segnali vanno in quella direzione.Dalla lotta per non retrocedere alla Champions League, dal successo storico nella finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen alla sfida scudetto di questa sera contro l'Inter.al momento ha tre punti di ritardo dai nerazzurri e due dal Napoli di Conte, tradotto è in piena corsa per vincere il primo tricolore della sua storia.

Il merito non è del singolo, ma del gruppo, inteso come tutte le componenti che hanno permesso che tutto ciò accadesse. Impossible is nothing, recitava la pubblicità di un noto brand sportivo, deve essere il motto anche della famiglia Percassi, che in meno di un decennio ha costruito. Non ha il fascino, il carisma e il glorioso passato di Milan, Inter o Juventus, maE ciò lo deve anche all'intuizione del club di puntare, difendere e supportare Gian Piero Gasperini.

Sul fatto che sia o non sia un allenatore epocale si può discutere, ma di certo il suo è un calcio bello e vincente. Aggressività, recupero palla alto, uomo-su-uomo a tutto campo: un mix di efficacia, agonismo e grande spettacolarità. La sua Atalanta sarà così anche questa sera, contro l'Inter favorita numero uno a vincere lo scudetto, che ha vinto gli ultimi 7 scontri diretti (l'Atalanta non vince da 14 partite, dal 2018).

Gasperini ora ha la testa sul finale di stagione. Sullo scudetto, al quale lui stesso vuole credere: "La gente deve sognare, non bisogna mai togliere i sogni ai tifosi - ha detto dopo il reboante successo allo Stadium contro la Juventus - Noi abbiamo detto che è sempre una cosa impossibile: se però ci credi fortemente, le cose possono diventare anche possibili".dal punto di vista sportivo ed economico (a Bergamo guadagna 3 milioni di euro netti all'anno). A lui pensano Juventus, Roma e Napoli, più diversi club europei.. Una scommessa, dopo Benitez e Leonardo, naufragata dopo 73 giorni e cinque partite ufficiali.