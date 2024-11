Getty Images

Gatti nel documentario su Fagioli: "Non si può sprecare il treno Juventus per una cosa così"

37 minuti fa



​Federico Gatti, difensore della Juventus, è tra coloro che hanno preso parte al documentario 'Fragile', distribuito su Amazon Prime e dedicato alla squalifica di Fagioli per ludopatia, durata 7 mesi, e al contesto dietro alla vicenda: "La nostra carriera è breve, ci sono treni che non passano sempre e lui non può sprecare l'opportunità di giocare per la Juventus per una cosa del genere".