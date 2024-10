Gazzaniga nella storia: para tre rigori in Girona-Athletic Club, quattro nelle ultime due partite

Getty Images

Una partita pazzesca, quella trae Athletic Club di Bilbao: a Montilivi, nel 2-1 maturato in favore dei catalani, gli spettatori hanno assistito alla battuta di ben quattro calci di rigore, tre più uno, il secondo, ripetuto. La cosa incredibile è che i due concessi ai baschi sono stati entrambi parati dal portiere argentino Paulo Gazzaniga, che non contento ha neutralizzato il replay del secondo. Ma vediamo meglio cosa è successo.Al 28' il primo rigore, battuto dall'ex Torinocon l'interno destro ad aprire: Gazzaniga ha bloccato sicuro con un balzo sulla sua sinistra. Nella ripresa, dopo le reti di Yaser Asprilla e Oihan Sancet, arriva un altro penalty per gli ospiti: lo batte Inaki, non benissimo, altra parata. Ma si deve ripetere, perché Gazzaniga aveva entrambi i piedi oltre la linea di porta. Nessun problema, cambia il tiratore ma non cambia l'esito, Andersi fa ipnotizzare e Gazzaniga para il terzo rigore di serata. E alla fine, in pieno recupero, sul dischetto si presentaper il Girona e segna il

Il portiere ex Southampton e Tottenham, confermato titolare anche con l'arrivo dell'ex Roma Pau Lopez, è stato protagonista di un avvio di stagione sulle montagne russe:, autogol fatale nell'esordio assoluto dei blanc-i-vermells nella massima competizione,