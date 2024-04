Gazzetta - Inter, Zhang rifinanzia con Pimco. 400 milioni e ufficialità entro 20 giorni

14 minuti fa



Steven Zhang si tiene l'Inter e, forse anche per questo, tornerà a mostrarsi in pubblico in occasione del GP di Singapore di Formula 1. Il numero uno interista restituirà il prestito con tanto di interessi concessogli dal fondo Oaktree entro il 20 maggio e lo farà attraverso un nuovo finanziamento.



Stavolta con un altro fondo americano, il fondo Pimco, che concederà un nuovo prestito da 400 milioni di euro e che dovrà essere restituito con interessi molto alti, entro 3 anni. L'ufficialità, secondo la Gazzetta dello Sport, arriverà entro 15-20 giorni e, di fatto, consentirà a Suning di non perdere il controllo del club e di avere anche un piccolo margine operativo extra.