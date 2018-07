Altro innesto in prospettiva nella rosa del Genoa.



La società rossoblù, stando a quanto scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, avrebbe raggiunto l'accordo con la Juventus per il trasferimento in Liguria del giovane difensore Giangiacomo Magnani.



Per aggiudicarsi il roccioso centrale 22enne, nell'ultima stagione protagonista in Serie B con il Perugia, il Grifone avrebbe battuto la concorrenza del Sassuolo e del Bologna che da tempo ne seguivano le tracce.