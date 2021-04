Un quarto d'ora più recupero non è stato sufficiente ieri a Goran Pandev per spingere il suo Genoa al pareggio in casa del Milan.



L'entrata in campo del macedone, tuttavia, ha permesso al giocatore di collezionare la 150^ presenza in Serie A con la maglia del club più antico d'Italia. Un traguardo che la società intende festeggiare mercoledì sera, prima della sfida interna con il Benevento, regalando a Pandev una maglietta celebrativa.



Contro i rossoneri, inoltre, il 37enne di Strumica ha calcato un prato del nostro massimo campionato per la 467^ volta in carriera, superando nella classifica di ogni tempo il difensore del secondo dopoguerra Sergio Cervato, ex di Fiorentina, Juve e Spal, issandosi al 27° posto di questa speciale graduatoria. Il prossimo obiettivo per Pandev è quello di scalare altre due posizioni superando i campioni del mondo Pietro Ferraris II e Franco Baresi, fermi rispettivamente a quota 469 e 470 presenze.



E nel frattempo chissà che il fenomeno balcanico non riesca anche ad entrare nell'esclusivo club di coloro che hanno segnato almeno cento gol in Serie A. Un traguardo lontano appena due passi...