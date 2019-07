Nuovo arrivo in casa Genoa. Nella giornata di ieri la società rossoblù ed il Sassuolo hanno definitivo lo scambio di prestiti al quale stavano lavorando da almeno un paio di settimane. In Liguria approderà il centrocampista classe 1997 Francesco Cassata mentre in Emilia si trasferirà il diciottenne portiere Alessandro Russo.



Cresciuto nel vivaio della Juventus e reduce da una stagione di prestito al Frosinone, secondo Sky Sport Cassata sarà a Genova già questa mattina per sostenere le visite mediche preliminari alla firme sul suo nuovo contratto.