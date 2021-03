Insolito giovedì di vigilia di campionato per il Genoa, che domani sera affronterà al Tardini il Parma.Ai microfoni del canale ufficiale rossoblù, il tecnicoha presentato quella che si preannuncia come una vera e propria sfida-salvezza: "Tutti questi sono motivi che devono spingerci a stare molto attenti e a cercare di fare del nostro meglio. Il Parma è brava nel farti aprire e nell'attaccarti negli spazi con giocatori rapidi e veloci. Inoltre in mezzo al campo dispongono di giocatori bravissimi nell’inserimento come Kurtic e Kucka. Hanno tante soluzioni.Dopo settimane di relativa tranquillità ora la classifica torna ad essere osservata in maniera particolare. Colpa del rallentamento del Grifone e della contestuale accelerata delle squadre che gli stanno dietro: “La classifica bisogna guardarla sempre.Abbiamo sempre fatto la partita, poi chiaro che a volte si è sofferto di più o di meno ma l’atteggiamento è quello che è importante.”.Un accenno, infine, adi rientro dal turno di squalifica scontato con l'Udinese e assente in zona gol da oltre un mese e mezzo: “Da quando sono arrivato qui io, lui non ha mancato un giorno di far vedere quanto sia stimolato e quanto abbia voglia di far bene.