Doveva essere il salvatore della patria. L'ancora di salvezza di un Genoa intrappolato nelle secche della zona retrocessione. E invece, a un mese dal suo sbarco sul pianeta rossoblù Mario Balotelli è ancora fermo a quota 23. Cifra che indica il minutaggio complessivo (recuperi esclusi) collezionato dal giorno del suo arrivo all'ombra della Lanterna.Saltata la sfida con la Fiorentina, programmata troppo a ridosso del suo matrimonio con il Grifone, nelle successive tre sfideUn bottino davvero troppo scarno anche per chi è reduce da sei mesi di lontananza dal campo. Dopo uno stop così lungo è inevitabile che la condizione dell'ex centravanti di Inter e Milan non sia delle migliori. EppureAnche perché le cronache provenienti da Pegli raccontano di un Mario concentrato e determinato in ogni sessione di allenamento, scalpitante di trovare presto quello spazio che finora gli è mancato. Ma che probabilmente gli mancherà anche ad Udine domenica nel lunch match del quattordicesimo turno di Serie A.

, preferendogli come prima punta Andrea Pinamonti al centro del 4-3-3 disegnato dal tecnico francese. La speranza per Supermario è almeno quella di trovare un po' più di spazio nella ripresa, giocando possibilmente qualcosa in più degli scampoli concessi fin qui da Gilardino prima e da Vieira poi.