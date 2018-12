Sembrano sempre più vicine le strade del Genoa e di Andrea Bertolacci. Dopo essersi lasciati lo scorso giugno, quando il centrocampista romano fece ritorno al Milan dopo la stagione in prestito in Liguria, ora il club ed il 28enne potrebbero ritrovarsi già nel mese di gennaio.



Bertolacci, pressoché inutilizzato da Gattuso e con il contratto in scadenza a fine giugno, vorrebbe chiedere alla società rossonera di lasciarlo libero con sei mesi d'anticipo, permettendogli di accasarsi a costo zero e fin da subito al Grifone. Una soluzione che favorirebbe anche il Milan, facendogli risparmiare almeno 2 milioni di euro, ossia metà dell'ingaggio annuo lordo attualmente corrisposto al giocatore.