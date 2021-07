In attesa di salutare Eldor Shomurodov, ormai prossimo al passaggio alla Roma, il Genoa spinge sull'acceleratore per portare a Pegli Sam Lammers.



Dopo aver trovato nei giorni scorsi l'intesa con l'Atalanta per il prestito del centravanti olandese, ieri i dirigenti del Grifone hanno incontrato i rappresentanti del giocatore. L'accordo per il trasferimento in rossoblù del 24enne di Tillburg sembra ormai cosa fatta. Prima però bisognerà attendere la definizione dell'operazione Shomurodov. Soltanto dopo Lammers lascerà Bergamo per trasferirsi in Liguria.