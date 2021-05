Il Genoa non vuole rassegnarsi a perdere Kevin Strootman.



Il centrocampista olandese, tornato all'Olympique Marsiglia dopo essersi rilanciato nel semestre in prestito al Genoa, resta il primo obiettivo della lista degli uomini mercato rossoblù.

Riportare l'ex Roma a Pegli, tuttavia, è un'impresa non semplice, soprattutto alla luce dei 4,5 milioni di euro che il giocatore percepisce in Francia.



Per ovviare a questo ostacolo il Grifone avrebbe già pronta la proposta da presentare al giocatore: un contratto più lungo di quello in essere attualmente con l'OM, in scadenza nel giugno 2023, da quasi 2 milioni di euro all'anno, arricchito con diversi bonus. I francesi, sgravati dall'onere di dover garantire uno stipendio alto ad un elemento che non rientra più nei loro piani tattici, potrebbero poi contribuire in parte offrendo a Strootman anche una buonuscita da circa 3 milioni.



Lo riferisce l'edizione savonese de La Stampa.