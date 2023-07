Tornato al Venezia dopo la breve e sfortunata parentesi al Genoa, Ridgeciano Haps potrebbe presto avere una seconda occasione in rossoblù.



La società ligure è infatti alla ricerca di un rinforzo per la sua fascia mancina, in grado di affiancare e nel caso alternarsi al neoarrivato Aaron Martin. E tra le piste sondate, secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche quella di riportare a Pegli il 31enne surinamense già prelevato in prestito dai lagunari lo scorso gennaio.



Purtroppo la prima parentesi genoana dell'esterno di passaporto olandese si rivelò tutt'altro che positiva, chiudendosi già a metà marzo, dopo solo 5 apparizioni, a causa della frattura del perone rimediata nella vittoriosa gara esterna con il Brescia.

Malgrado le poche apparizioni, tuttavia, Haps sembra aver lasciato un'ottima impressione in Alberto Gilardino tanto da indurre il tecnico biellese a puntare ancora su di lui.