Privo di Mimmo Criscito, ormai con un piede e mezzo in Canada, costretto a rinunciare al ritrovato Caleb Ekuban e con Mattia Destro che guarderà l'inizio della gara dalla panchina, il Genoa si presenta in campo contro l'Inter con appena due degli undici titolari andati a segno in questo campionato.



Soltanto Johan Vasquez, in rete a ottobre contro il Sassuolo, e Filippo Melegoni, autore del gol della bandiera nel 3-1 incassato a dicembre in casa della Lazio, hanno infatti trovato la via della rete nell'attuale Serie A. Tutti gli altri 21 gol fin qui realizzati dal Grifone non sono presenti dal primo minuto questa sera al Ferraris.