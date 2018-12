Nel giorno di Natale il capitano del Genoa Mimmo Criscito ha concesso un'intervista esclusiva ad Antenna Blu.



Dalle frequenze dell'emittente televisiva il giocatore ha parlato anche delle recenti polemiche sorte attorno all'utilizzo del Var: “Il Var sembra che non funzioni, soprattutto nelle nostre ultime partite".



Sul proprio rendimento e su quello del Genoa, Criscito ha poi aggiunto: “Nella difesa a quattro posso agire come terzino sinistro, ella difesa a tre mi trovo molto bene dove sono adesso. La posizione di classifica che abbiamo ora non la meritiamo, potremmo avere qualcosa in più. Con due vittorie di fila si può andare più avanti, ma con due sconfitte ci si trova in zone difficile: noi diamo sempre il massimo”.



Qualche parola, infine, sul suo ritorno nella squadra che lo lanciò nel grande calcio dopo l'esperienza di sette anni con lo Zenit San Pietroburgo: “Sono contento di essere in questa grande famiglia che è il Genoa e orgoglioso di esserne il capitano. I primi anni sono stati difficili. Sono arrivato a Genova da giovane e sentivo la mancanza dei miei genitori e dei miei amici di Napoli. Devo tanto a Gasperini: è stato importante per la mia crescita. In Russia era tutto diverso: non c’erano pressioni come qui, ma anche queste fanno parte del calcio”